Ткани, шторы, текстиль в Химках
Оптом и в розницу с доставкой по РоссииВсе товары Химки, ул. Машинцева 5а
Оптом и в розницу с доставкой по РоссииВсе товары Химки, ул. Машинцева 5а
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Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.
Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.
Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 40 м ) - 95руб.
Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.
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Шоурум по адресу г. Москва, Химки, ул. Машинцева 5 А
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Доставка по Москве — круглосуточно!
Отправляем заказы по всей России — почтой или любой, удобной для вас, транспортной компанией.
Предлагаем несколько вариантов оплаты: наличными при самовывозе или при получении товара курьеру, перечислением на карту Сбербанка, оплата на расчетный счет. При доставке в регионы, возможна оплата наложенным платежом.