Ткани, шторы, текстиль в Химках

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Шторы блэкаут "Однотонный" чёрныйШторы блэкаут "Однотонный" чёрный
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Блэкаут «черный»

290руб. – 500руб.
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Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.

Блэкаут "серый"Блэкаут "серый"
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Блэкаут «серый»

290руб. – 500руб.
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Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.

Вуаль "белая 3,2 м" (Турция)
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Вуаль однотонная «белая»

95руб. – 150руб.
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Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 40 м ) - 95руб.

Блэкаут "молочный"Блэкаут "молочный"
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Блэкаут «молочный»

290руб. – 500руб.
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Оптовая цена от 1-го рулона (примерно 20 м ) - 290руб.

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Ткани Хит в Химках

Шоурум по адресу г. Москва, Химки, ул. Машинцева 5 А

Купить ткань для штор в розницу и оптом от одного рулона по доступным ценам.

Доставка по Москве — круглосуточно!

Отправляем заказы по всей России — почтой или любой, удобной для вас, транспортной компанией.

Предлагаем несколько вариантов оплаты: наличными при самовывозе или при получении товара курьеру, перечислением на карту Сбербанка, оплата на расчетный счет. При доставке в регионы, возможна оплата наложенным платежом.

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