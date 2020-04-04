Ткани Хит в Химках

Шоурум по адресу г. Москва, Химки, ул. Машинцева 5 А

Купить ткань для штор в розницу и оптом от одного рулона по доступным ценам.

Доставка по Москве — круглосуточно!

Отправляем заказы по всей России — почтой или любой, удобной для вас, транспортной компанией.

Предлагаем несколько вариантов оплаты: наличными при самовывозе или при получении товара курьеру, перечислением на карту Сбербанка, оплата на расчетный счет. При доставке в регионы, возможна оплата наложенным платежом.